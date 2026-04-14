Tejiendo con amor convoca a la comunidad en Capilla del Monte

Una nueva jornada del espacio solidario “Tejiendo con amor” se llevó a cabo en el Centro de Día Juan D. Perón, en Capilla del Monte, con la participación de vecinos que continúan colaborando en la confección de prendas para personas que lo necesitan.

La actividad, que combina encuentro comunitario y compromiso social, sigue sumando participantes y consolidándose como un punto de referencia solidario en la ciudad.

Durante el último encuentro, el intendente Santiago Arenas visitó el lugar, donde acompañó a los vecinos y destacó la importancia de este tipo de iniciativas impulsadas desde la comunidad.

Desde la organización invitaron a quienes deseen sumarse a participar del próximo encuentro, que se realizará el sábado a las 15 en el mismo espacio, ubicado en el Balneario Municipal.