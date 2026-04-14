Tormentas en Carlos Paz: rige alerta amarillo hoy

Villa Carlos Paz atraviesa este martes bajo alerta amarillo por tormentas, con cielo nublado, lloviznas y una humedad que alcanza el 97%. La temperatura a primera hora se ubicó en 18,9°C, con viento leve del sudoeste y visibilidad reducida.

Según el pronóstico oficial, durante el día se esperan tormentas aisladas por la mañana, que podrían intensificarse hacia la tarde con episodios localmente fuertes, mientras que por la noche se mantendrían los chaparrones. La máxima prevista es de 23°C.

Las precipitaciones se darán con probabilidades entre el 10% y el 40%, con vientos leves del sector norte rotando al este.

Para los próximos días, el tiempo continuará inestable pero sin extremos:

Miércoles: 16° / 22°

Jueves: 13° / 22°

Viernes: 15° / 24°

Sábado: 15° / 23°

Domingo: 18° / 23°

El dato clave aparece hacia el lunes, cuando se anticipa un descenso marcado de temperatura, con mínima de 11°C y máxima de apenas 15°C, lo que podría consolidar el cambio de masa de aire tras varios días húmedos. El informe se basa en datos del Servicio de Hidrografía Naval y la estación meteorológica del Observatorio Córdoba.