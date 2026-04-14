Valle Hermoso prorrogó el pago anual hasta el 29 de abril

La Municipalidad de Valle Hermoso anunció la prórroga del vencimiento del pago anual, con el objetivo de brindar mayor comodidad a los contribuyentes y facilitar el cumplimiento de sus obligaciones.

Según se informó, la nueva fecha límite fue fijada para el 29 de abril de 2026. Desde el municipio destacaron que esta modalidad permite acceder a beneficios y simplificar los trámites, evitando gestiones innecesarias.

Además, continúa vigente la posibilidad de adherir a planes de pago para regularizar deudas y evitar la instancia judicial, una alternativa que busca acompañar a quienes necesiten ponerse al día con sus tributos.

Los interesados pueden obtener más información e ingresar al sistema a través del sitio web oficial del municipio.