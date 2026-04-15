Activan alerta por suba del río en Cuesta Blanca

Durante esta madrugada, cerca de la 1, personal del DUAR Punilla activó el protocolo del Sistema de Alerta Temprana de Crecientes (SATC) ante el incremento del nivel del río San Antonio.

El monitoreo se realizó en las estaciones 1010 y 700, donde se detectó una suba que llevó el caudal a marcar unos 60 centímetros en el puente de Cuesta Blanca.

Tras la intervención preventiva, la dotación regresó a su base, mientras se mantiene el seguimiento de la situación ante posibles variaciones en el caudal.