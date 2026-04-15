Adorni gastó 5800 dólares en pasajes de lujo durante su viaje a Aruba

En el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, la justicia confirmó una serie de movimientos financieros del actual jefe de Gabinete de Javier Milei, Manuel Adorni, que complican su situación procesal. El foco de la causa, liderada por el fiscal Gerardo Pollicita, se centra en la inconsistencia entre el estilo de vida del funcionario y sus ingresos.

Uno de los datos más salientes que arrojó la investigación es el viaje familiar con destino a Aruba, realizado entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025, donde el funcionario gastó 5800 dólares por cuatro boletos en primera clase para él, su esposa Bettina Angeletti y sus dos hijos.

Este desembolso resulta llamativo para la fiscalía, considerando que para finales de 2025 el salario del funcionario rondaba los $3 millones mensuales, cifra que parece insuficiente para cubrir gastos de esta magnitud en moneda extranjera sin afectar su subsistencia básica. El juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Adorni y su cónyuge. Esta medida busca contrastar los consumos realizados en el exterior con la capacidad de ahorro declarada. Sin embargo, la lupa no solo está puesta en el turismo de lujo, sino también en el mercado inmobiliario.

En ese sentido, se conoció que el funcionario adquirió un departamento en Caballito por un valor de 230.000 dólares. Si bien cuenta con una hipoteca de 200.000 dólares, se investiga el origen de los 30.000 dólares entregados como adelanto. Además, cuenta con una propiedad en el country Indio Cuá valuada en 120.000 dólares.

En noviembre de 2025, se registró un pago adicional de 30.000 dólares para amortizar una hipoteca previa, movimiento que el funcionario realizó mientras desempeñaba tareas públicas.

La fiscalía intenta determinar cómo un funcionario público con ingresos fijos en pesos logró manejar volúmenes de moneda extranjera en efectivo que superan los 80.000 dólares en operaciones de compra y turismo en un período de menos de un año.

Este avance judicial ocurre en un momento de alta sensibilidad para el gobierno, dado que Adorni pasó de ser el vocero presidencial a ocupar la Jefatura de Gabinete. Mientras la defensa del funcionario sostiene que sus bienes están debidamente justificados, la acumulación de pagos en «billetes físicos» se ha convertido en el principal obstáculo para cerrar la causa.