Animales rescatados regresaron a la naturaleza en Córdoba

Ocho animales silvestres que habían sido rescatados en distintos operativos fueron liberados en la zona rural de Cosme, en el departamento Santa María, luego de completar su proceso de rehabilitación.

Se trata de cuatro chimangos, una torcaza, dos gatos del monte y un jote cabeza negra, que habían sido recuperados en procedimientos de control, casos de mascotismo o entregas voluntarias. Todos atravesaron etapas de cuarentena sanitaria, recuperación veterinaria y evaluación comportamental antes de regresar a su hábitat natural.

El operativo fue realizado de manera conjunta por la Policía Ambiental y el centro de rescate del Parque de la Biodiversidad, que trabajan en la recuperación de fauna afectada por el tráfico ilegal o la intervención humana.

Desde los equipos técnicos señalaron que cada animal requiere un tratamiento específico según su estado y destacaron la importancia de evitar que se habitúen al contacto con personas, condición clave para que puedan sobrevivir en libertad.

Antes de la liberación, los ejemplares son evaluados para descartar enfermedades y garantizar que puedan reintegrarse sin afectar a otras poblaciones. Luego, se selecciona el sitio más adecuado para su reinserción en la naturaleza.

El proceso no siempre concluye con la liberación, ya que algunos animales no logran recuperarse o no pueden volver a su entorno natural.