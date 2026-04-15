Buscan formar conciencia ambiental desde las aulas en Carlos Paz

Estudiantes de segundo grado de la Escuela San Martín participaron de una charla educativa sobre árboles nativos en Villa Carlos Paz, en el marco de una iniciativa impulsada por el área de Ambiente del municipio.

Durante el encuentro, los chicos no solo recibieron información sobre la importancia de las especies autóctonas, sino que también protagonizaron la plantación de un ejemplar de Sen del campo, incorporando la experiencia práctica al aprendizaje.

La propuesta forma parte de un ciclo de charlas ambientales que comenzó a desarrollarse en distintas instituciones educativas de la ciudad. El objetivo es generar conciencia desde edades tempranas sobre el cuidado del entorno, el rol del arbolado urbano y los beneficios ecológicos de utilizar especies nativas.

Desde el área municipal destacaron que estos espacios permiten acercar conocimientos clave sobre biodiversidad, adaptación al clima local y sostenibilidad, promoviendo una relación más responsable con el ambiente.

La iniciativa continuará en otras escuelas de Villa Carlos Paz, con el foco puesto en formar nuevas generaciones comprometidas con una ciudad más verde.