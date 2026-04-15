Caputo desembarcó en Washington y ya negocia el desembolso

El equipo económico encabezado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, desembarcaron este miércoles en Washington para participar en las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial con el objetivo adicional de destrabar un desembolso de US$ 1.000 millones.

El jefe del Palacio de Hacienda postergó su llegada a la capital estadounidense para realizar una serie de presentaciones en las que intentó explicar la continuidad del plan económico tras los últimos datos negativos en Buenos Aires.

Ante las consultas de Agencia Noticias Argentinas, el Ministerio de Economía no dio a conocer la agenda del ministro, aunque se descuenta un encuentro con la titular del organismo, Kristalina Georgieva.

El FMI tiene frenado desde hace dos meses la aprobación de la segunda revisión y si bien no hubo explicaciones formales se entiende que las trabas pasan por el incumplimiento de compromisos que contiene el acuerdo.

Uno de ellos es la compra de reservas del Banco Central. Si bien el Gobierno ya adquirió la mitad de los US$10.000 millones que se comprometió a juntar este año, el desvío de la meta comprometida con el organismo a fines de 2025 es de unos US$11.000 millones y eso incomoda a una parte del Directorio.

El FMI quiere una acumulación más agresiva pero el Gobierno se niega porque no quiere presionar a la suba el tipo de cambio.

Este incumplimiento obliga al país a pedir una dispensa, que hasta el momento no se sabe si se concretó. __IP__

Por otro lado, el FMI también reclama más celeridad en la eliminación total del cepo cambiario y en la eliminación total de los subsidios a la energía.