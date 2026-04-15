Carlos Paz inaugura una muestra artística inspirada en la fauna

Agenda cultural
Carlos Paz inaugura una muestra artística inspirada en la faunaLa muestra colectiva se puede visitar con entrada libre y gratuita en la Sala de Convenciones hasta el 11 de mayo.
La ciudad de Villa Carlos Paz suma una nueva propuesta cultural con la inauguración de “Fauna Adentro”, una muestra colectiva que invita a reflexionar sobre la naturaleza a través del arte. La exposición quedó habilitada en la Sala de Convenciones y estará abierta al público hasta el 11 de mayo.
La iniciativa, coordinada por Lorena Bustos, reúne obras de distintos artistas que abordan la fauna y el vínculo con el entorno desde miradas diversas, con una impronta sensible y creativa.
Participan de la exposición Néstor Olivera, Inés Ferreyra, Alejandra Lepez, Marisa Chiqué, Omar Gouiric, Cecilia Galetti, Alejandro Moreira, Héctor Pablo Martínez, Nancy Gerbino, Adriana Toscano y Andrea Astrada.
Desde la organización destacaron que la muestra busca generar una experiencia de conexión con la naturaleza, apelando a distintas expresiones artísticas que ponen en valor la biodiversidad y el entorno.
La entrada es libre y gratuita, lo que permite que vecinos y turistas puedan acercarse a recorrer la propuesta durante su estadía en la ciudad.