Carlos Paz: Suspendieron los trabajos en el acueducto y no habrá cortes

La Municipalidad de Villa Carlos Paz informó que se suspendieron los trabajos previstos en el segundo acueducto, por lo que no habrá cortes de agua durante este miércoles 15 de abril, tal y como se había anunciado anteriormente. Las tareas iban a desarrollarse a la altura del Puente Los Gigantes.

Debido a las condiciones climáticas actuales y los pronósticos para esta jornada, se decidió postergar los trabajos hasta nuevo aviso.

De esta forma, no se verá afectada la prestación en El Fantasio, La Quinta, Centro Oeste, El Cucú, Villa Suiza y Villa del Lago, las zonas que oficinalmente iban a sufrir un corte desde la medianoche.

Por consultas, los vecinos pueden comunicarse (vía WhatsApp) al teléfono (3541) 528314 de 7 a 21 hs o al (3541) 527062 las 24 hs.