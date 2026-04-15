Córdoba intensifica la vacunación contra la gripe en toda la provincia

Córdoba intensifica la vacunación contra la gripe en toda la provinciaLa provincia cuenta con más de 800 centros de vacunación habilitados.
El Gobierno de Córdoba avanza con la campaña de vacunación antigripal en todo el territorio provincial, con más de 800 vacunatorios habilitados para garantizar el acceso a la dosis y prevenir complicaciones de salud durante la temporada invernal.
Desde las autoridades sanitarias destacaron la importancia de aplicarse la vacuna, ya que permite reducir riesgos, evitar cuadros graves y proteger especialmente a los grupos más vulnerables. En ese sentido, remarcaron que vacunarse no solo es una medida individual, sino también una acción solidaria para cuidar a quienes más lo necesitan.
La campaña está dirigida principalmente a niños y niñas de entre 6 meses y 2 años, personas mayores de 65 años, embarazadas, puérperas y personas con factores de riesgo o enfermedades preexistentes.
Además, recordaron que la vacuna es gratuita y se encuentra disponible en hospitales, centros de salud y vacunatorios distribuidos en toda la provincia.
Para conocer los puntos de vacunación y acceder a más información, se puede consultar el sitio oficial del Gobierno provincial.