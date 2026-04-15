Córdoba lanzó “CBAMeCapacita” con más de 2.200 cursos gratuitos

El Gobierno de la provincia de Córdoba puso en marcha el programa “CBAMeCapacita”, una iniciativa orientada a fortalecer la formación profesional y ampliar las oportunidades de inserción laboral para los cordobeses.

La propuesta ofrece más de 2.200 cursos presenciales gratuitos distribuidos en toda la provincia, a los que se suma una amplia oferta en modalidad virtual para garantizar el acceso equitativo a la capacitación. Las certificaciones estarán avaladas por la Universidad Nacional de Córdoba y el Ministerio de Educación provincial.

Las inscripciones para los cursos presenciales ya se encuentran abiertas y se realizan de manera online a través del Formulario Único de Postulantes. En tanto, la convocatoria para las capacitaciones virtuales comenzará durante el mes de mayo.

El programa es implementado por el Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo de Córdoba y apunta a fortalecer sectores estratégicos, abarcando desde oficios tradicionales hasta áreas vinculadas a la nueva economía.

De esta manera, la iniciativa busca promover la capacitación continua, brindar herramientas concretas y mejorar las condiciones de empleabilidad en diversos ámbitos laborales.