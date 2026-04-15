Córdoba lanzó “CBAMeCapacita” con más de 2.200 cursos gratuitos

Córdoba lanzó “CBAMeCapacita” con más de 2.200 cursos gratuitosLa propuesta incluye capacitaciones presenciales y virtuales, con certificación oficial y alcance en todo el territorio cordobés.
El Gobierno de la provincia de Córdoba puso en marcha el programa “CBAMeCapacita”, una iniciativa orientada a fortalecer la formación profesional y ampliar las oportunidades de inserción laboral para los cordobeses.
La propuesta ofrece más de 2.200 cursos presenciales gratuitos distribuidos en toda la provincia, a los que se suma una amplia oferta en modalidad virtual para garantizar el acceso equitativo a la capacitación. Las certificaciones estarán avaladas por la Universidad Nacional de Córdoba y el Ministerio de Educación provincial.
Las inscripciones para los cursos presenciales ya se encuentran abiertas y se realizan de manera online a través del Formulario Único de Postulantes. En tanto, la convocatoria para las capacitaciones virtuales comenzará durante el mes de mayo.
El programa es implementado por el Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo de Córdoba y apunta a fortalecer sectores estratégicos, abarcando desde oficios tradicionales hasta áreas vinculadas a la nueva economía.
De esta manera, la iniciativa busca promover la capacitación continua, brindar herramientas concretas y mejorar las condiciones de empleabilidad en diversos ámbitos laborales.