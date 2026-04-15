Cosquín debate congelar sueldos y avanzar con obras

Actividad legislativa
Cosquín debate congelar sueldos y avanzar con obrasEl orden del día incluye proyectos sobre congelamiento salarial, dietas y obras públicas en distintos sectores de la ciudad.
El Concejo Deliberante de Cosquín definió los temas que serán abordados en la sesión ordinaria prevista para este 16 de abril, con una agenda centrada en cuestiones económicas y de infraestructura urbana.
Entre los principales puntos figura un proyecto del Departamento Ejecutivo Municipal vinculado a la exclusión de autoridades superiores del alcance de una ordenanza vigente y el congelamiento salarial.
También se tratará una iniciativa impulsada por el bloque Cosquín Avanza que propone el congelamiento de dietas y gastos de representación del Concejo Deliberante y del Tribunal de Cuentas.
En materia de obras públicas, el orden del día incluye proyectos para la ejecución de cordón cuneta, adoquinado y trabajos complementarios en calle Cassaffousth y en sectores de Colinas del Rey y Carlos V.
Todos los proyectos cuentan con despacho de comisión, por lo que serán debatidos en el recinto durante la sesión, prevista para las 10 de la mañana.