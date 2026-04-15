Cuesta Blanca avanza con el reciclado y supera los 780 kilos

La comuna de Cuesta Blanca difundió el reporte de reciclado correspondiente al mes de marzo, en el que se detalla la cantidad de materiales recuperados a través del sistema de recolección local y su posterior envío a la planta de tratamiento en Tanti.

Según los datos informados, durante ese período se recuperaron un total de 781 kilos de residuos reciclables. El vidrio fue el material con mayor volumen, con 352 kilos, seguido por el cartón con 241 kilos y el plástico con 135. En menor medida, se registraron 53 kilos de metales.

Desde la comuna indicaron que estos resultados surgen de la recolección semanal realizada por personal local, en articulación con la recicladora encargada del procesamiento de los materiales.

Además, remarcaron la importancia de la participación de los vecinos en la separación de residuos en origen, utilizando los puntos de reciclado disponibles en la localidad para garantizar un manejo adecuado de los desechos.

El informe forma parte de las acciones orientadas a promover prácticas sustentables y fortalecer el cuidado del ambiente en la región.