Cuesta Blanca avanza con una obra de desagües para mejorar la circulación

La Comuna de Cuesta Blanca informó la colocación de caños de desagüe en el cruce de calle Los Tabaquillos, una intervención que busca mejorar la circulación vehicular y peatonal en la zona.

Los trabajos se realizaron ante las complicaciones generadas por las intensas lluvias y las vertientes del sector, que afectaban el tránsito y el normal desplazamiento de vecinos. Desde la comuna destacaron que la obra permitirá optimizar el escurrimiento del agua y brindar mayor seguridad.