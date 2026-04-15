Desde el lunes recorrerán casas en Córdoba para detectar larvas del mosquito

La ciudad de Córdoba será escenario de un nuevo monitoreo aédico que comenzará el próximo lunes 20 de abril y se extenderá hasta el viernes 24, con operativos casa por casa para detectar la presencia de larvas del mosquito Aedes aegypti.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Salud, busca evaluar el riesgo sanitario en distintos sectores de la capital en el marco de la prevención del dengue, chikungunya y zika.

Durante los recorridos, que se desarrollarán entre las 9 y las 13, promotores sanitarios solicitarán el ingreso a las viviendas para identificar posibles criaderos de mosquitos y recolectar muestras que luego serán analizadas en laboratorio. Además, brindarán información preventiva y realizarán encuestas sobre el conocimiento de estas enfermedades.

Desde el área de Manejo Integrado de Vectores remarcaron la importancia de la colaboración de los vecinos. Indicaron que el personal estará debidamente identificado con credenciales y chalecos oficiales.

El cronograma incluye distintos barrios de la ciudad: el lunes se trabajará en Paso de los Andes, Cofico, Caseros, Observatorio, Patria y Colón. El martes será el turno de Talleres Este, Los Gigantes, 20 de Junio, Arturo Capdevilla, Yofre Norte y Parque Liceo Primera Sección.

El miércoles continuará en Villa Rivera Indarte, UOCRA, Alejandro Centeno, Policial, Villa 9 de Julio y El Cerrito. El jueves abarcará Ampliación Primero de Mayo, Los Artesanos, Ituzaingó, Jardín, José Ignacio Díaz Tercera Sección y Deán Funes. Finalmente, el viernes se completará en Villa El Libertador, Tranviarios, Estación Flores, El Pueblito, Lamadrid y Ampliación Kennedy.

Las autoridades señalaron que este tipo de monitoreos permite obtener indicadores clave para anticipar escenarios de riesgo y reforzar las acciones de prevención en toda la ciudad.