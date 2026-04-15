Dos bebés fueron cambiadas al nacer y recién supieron la verdad 40 años después

La historia de Paula y Gabriela es de esas que parecen ficción, pero ocurrieron de verdad. Todo empezó cuando Paula, una abogada argentina que vive en Miami, se hizo un test de ancestros por curiosidad y descubrió que no tenía ninguna compatibilidad genética con sus padres. Tras repetir la prueba y confirmar el resultado negativo, la noticia golpeó fuerte a su familia, especialmente a su madre, quien recordaba perfectamente haber llevado adelante el embarazo.

Para entender qué había pasado hace 40 años, la familia contrató al abogado Ignacio Leguizamón Peña, quien llevó el reclamo a los tribunales. El objetivo era claro: reconstruir lo que pasó aquel fin de semana de marzo de 1986. Al respecto, el letrado explicó que “lo primero que hice fue establecer una medida en la justicia para que el Hospital Italiano abra sus archivos”, iniciando así una búsqueda exhaustiva en los registros de partos de la institución.

Al revisar los libros, el abogado se encontró con un desorden administrativo que resultó ser la clave del misterio. Notó que, por el sistema de cambio de guardia a las 8 de la mañana, los nacimientos de la madrugada se anotaban en el día anterior. Sobre este punto, Leguizamón Peña detalló: “El 22 de marzo no había ningún nacimiento femenino registrado, lo cual nos llamó la atención. Había dos el 23 y ocho el 21. Es decir, había eventualmente diez familias involucradas”.

Cruzando datos del hospital con el Registro Civil, el abogado logró identificar a la otra beba involucrada en el intercambio. Las coincidencias eran totales: ambas habían nacido casi al mismo tiempo, con el mismo peso y bajo la atención de la misma profesional. En sus declaraciones, el abogado precisó: “Habían nacido con cien gramos de diferencia, trece minutos de diferencia y con la misma partera”. Con esta información, el abogado fue hasta el Conurbano para hablar con la madre de Gabriela y contarle la sospecha.

Semanas después, Gabriela aceptó hacerse un estudio genético con su madre y el resultado confirmó que no eran parientes biológicas. En una llamada cargada de emoción hacia el abogado, Gabriela le expresó: “Ya me enteré de todo. Quiero decirle que me hice un test con mi madre y efectivamente dio negativo. Creo que lo que usted está investigando es verdad ”. A partir de ese momento, la verdad ya no se pudo ocultar más.

El reencuentro definitivo entre las dos familias se dio finalmente en un shopping de Buenos Aires, donde pasaron seis horas charlando y tratando de asimilar lo sucedido. Según relató el abogado, la conexión fue inmediata y “los chicos terminaron jugando. Realmente el encuentro fue muy bueno”. Fue el primer paso para intentar sanar una herida que estuvo abierta, aunque nadie lo supiera, durante cuatro décadas.

Actualmente, la justicia sigue su curso para determinar si el Hospital Italiano cometió un error administrativo o si hubo alguna intención detrás del cambio. Mientras tanto, las dos familias intentan rearmar su historia tras este giro inesperado. Como reflexionó Leguizamón Peña: “Después de cuarenta años, que te planteen una nueva realidad implica toda una estructura familiar que cambia de manera profunda”.