El FMI aprobó la segunda revisión y desembolsará US$ 1.000 millones

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó hoy la segunda revisión del acuerdo fimado con Argentina en abril del año pasado, por lo cual desembolsará US$ 1.000 millones

"Hemos llegado a un acuerdo con el FMI. Quiero agradecer especialmente a Kristalina Georgieva por su liderazgo y compromiso a lo largo de este proceso. También a Dan Katz, a Luis Cubeddu y a todo su equipo por el trabajo realizado, que fue fundamental para alcanzar el Acuerdo a Nivel de Personal", deetacó el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta en la red social X

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Llegamos a un acuerdo con el FMI.

Quiero agradecer especialmente a Kristalina Georgieva por su liderazgo y compromiso a lo largo de este proceso. También a Dan Katz, a Luis Cubeddu y a todo su equipo por el trabajo realizado, que resultó fundamental para alcanzar… — totocaputo (@LuisCaputoAR) April 15, 2026

Caputo se ecuentra junto al presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, en Washington participando en las Reuniones de Primavera dl FMI y el Banco Mundial (BM)

Caputo agradeció al equipo económico argentino que llevó adelante las negoaciones ya que este acuerdo "representa un paso fundamental para consolidar la estabilidad macroeconómica en la que hemos trabajado durante estos dos años y contribuirá a fortalecer el crecimiento económico de nuestro país".

El jefe del Palacio de Hacienda postergó su llegada a la capital estadounidense para realizar una serie de presentaciones en las que intentó explicar la continuidad del plan económico tras los últimos datos negativos en Buenos Aires.

El Ministerio de Economía no dio a conocer la agenda del ministro, aunque se descuenta un encuentro con la titular del organismo, Kristalina Georgieva. Caputo también sostendrá en Washington reuniones con el presidente del BM, Ajay Banga, y con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn.

El FMI tenía frenado desde hace dos meses la aprobación de la segunda revisión y si bien no hubo explicaciones formales se especulaba en las trabas pasan por el incumplimiento de compromisos que contiene el acuerdo, entre ellas, una liberación total del cepo cambiario, y un aumento en las reservas del Banco Central.

En este último punto, si bien el Banco Central ya adquirió la mitad de los US$10.000 millones que se comprometió a juntar este año, el desvío de la meta comprometida con el organismo a fines de 2025 es de unos US$11.000 millones y eso incomoda a una parte del Directorio.

Oor otro lado, el FMI también reclama más celeridad en la eliminación total del cepo cambiario y en la eliminación total de los subsidios a la energía.

En lo que resta de 2026, la Argentina debe cancelar deudas con el FMI por US$ 3.605 millones, con el próximo vencimiento previsto para mayo, por US$ 805 millones. El país es el principal país deudor del organismo, con cerca del 34,5% de los créditos pendientes de cobro.