Villa Carlos Paz

Habrá un show de circo en la costanera del lago San Roque

El evento cuenta con la organización de la Dirección de Cultura y se desarrollará a la altura del Skatepark.
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Sociedad
miércoles, 15 de abril de 2026 · 19:01

Con motivo de conmemorarse el Día Mundial del Circo, un espectáculo gratuito se desarrollará el próximo domingo 19 de abril desde las 16 horas en la costanera de Villa Carlos Paz.

El evento cuenta con la organización de la Dirección de Cultura y se desarrollará a la altura del Skatepark.

Se invita a los vecinos a participar de esta presentación que estará a cargo de la Escuela Municipal de Circo.

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