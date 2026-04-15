La Policía de Córdoba acordó beneficios educativos con una universidad

Convenio educativo para fuerzas de seguridad
La Policía de Córdoba acordó beneficios educativos con una universidadEl convenio permitirá al personal policial y su grupo familiar acceder a beneficios en toda la oferta académica de la institución.
La Policía de Córdoba suscribió un nuevo acuerdo de cooperación con la Universidad Blas Pascal, con el objetivo de ampliar las oportunidades de formación para el personal de la fuerza y sus familias.
El acto se llevó a cabo en la sede universitaria y fue encabezado por el jefe de Policía, Marcelo Marín, junto al rector Gabriel Raya Tonetti y el vicerrector administrativo Ticiano Bianconi.
El convenio contempla el acceso a beneficios en la totalidad de la oferta académica de la institución, promoviendo la capacitación continua y la profesionalización como ejes centrales del servicio policial.
De la actividad también participaron el director general de Recursos Humanos, Fernando Ariel Vivas; la vicerrectora de Investigación y Posgrado, Pamela Cáceres; el vicerrector académico, Eduardo Bavio; el director de la Licenciatura en Seguridad, Jorge Castillo; y la directora de Vinculación Tecnológica, María Gabriela Dignani.