Las diez localidades donde más llovió en la Provincia de Córdoba

El ranking de las ciudades de Córdoba donde más llovió durante las últimas horas. El récord lo tuvo una población donde cayeron más de 96 milímetros y las precipitaciones dejaron importantes acumulados en todo el territorio provincial.

Chancaní trepó a lo más alto del podio y estuvo cerca de concentrar 100 milímetros durante el martes 14 de abril. El segundo lugar lo ocupó Colonia Vignaud (llovieron 73,6 mm) y le siguió General Roca (con 70,2 mm), Inriville (con 69,2 mm) y Rayo Cortado (con 59,8 mm). Asimismo, hubo importantes precipitaciones en Brinkmann (59,4 mm), Río Cuarto (52 mm), Los Reartes (50,8 mm), Villa Dolores (50,4 mm) y Piquillín (50,2 mm).

Se anuncia un mejoramiento hacia este miércoles 15 de abril, aunque se mantendrá la nubosidad.

Para mañana jueves 16, se anuncia una jornada con buen clima, sol y un leve aumento de la temperatura en la provincia.