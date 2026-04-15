Lluvias y humedad alta: así sigue el tiempo en Carlos Paz

El tiempo en Villa Carlos Paz presenta este miércoles un escenario inestable, con lluvias aisladas por la mañana y chaparrones durante la tarde. La probabilidad de precipitaciones se mantiene entre el 40% y el 70%, mientras que hacia la noche el cielo estará mayormente nublado.

La temperatura mínima fue de 15°C y la máxima alcanzaría los 22°C, con viento del sector sur y sudeste entre 13 y 22 km/h. La humedad se ubica en niveles altos, con un 92%, lo que refuerza la sensación de tiempo pesado.

Para los próximos días, el pronóstico anticipa condiciones variables. Entre jueves y domingo las temperaturas se moverán entre los 22°C y 24°C, con nubosidad e inestabilidad persistente.

El cambio más marcado llegaría el lunes y martes, con un descenso de temperatura: las máximas no superarían los 15°C y las mínimas bajarían hasta los 11°C.

El sol salió a las 07:39 y se pondrá a las 18:57, según datos del Servicio de Hidrografía Naval.