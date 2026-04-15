Milei recibió a la DAIA antes de un viaje a Israel

Horas antes de su tercer viaje a Israel desde el inicio de su gestión, el presidente Javier Milei se reunió en Casa Rosada con el titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, Mauro Berenstein.

Lo hizo con Pablo Quirno, el Canciller. Además, el jefe de Estado grabó una entrevista para el canal israelí Achsav 14, que será emitida durante el fin de semana.

El encuentro, que reafirma una vez más sus sólidos vínculos con Israel, tuvo lugar a las 16.30 luego de que el Presidente participara el día anterior del cierre del encuentro empresarial de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham). Allí ratificó el rumbo económico y defendió la continuidad de la “ortodoxia” fiscal como eje de su programa.

En relación a la travesía internacional del economista, está prevista para los próximos días, entre el 19 y el 22, y se desarrollará en el marco de los festejos por el Día de la Independencia israelí. Se tratará de la tercera visita oficial del mandatario a ese país desde su asunción. De todos modos, en el oficialismo sostienen que la agenda puede sufrir alteraciones debido al conflicto bélico que protagoniza el país que tiene a Benjamin Netanyahu como primer ministro.

“Esto es minuto a minuto”, sostienen en Casa Rosada aunque confían en que Milei pisará Israel sin problemas. Durante la gira, el mandatario será condecorado con la Medalla Presidencial de Honor por su par israelí, Isaac Herzog, y se prevé una agenda orientada a profundizar la cooperación política y diplomática.

Además, el Gobierno evalúa avanzar con gestos de alto impacto, entre ellos el eventual anuncio del traslado de la embajada argentina desde Tel Aviv a Jerusalén, una señal que reforzaría el posicionamiento internacional de la administración libertaria. Pero aún no está confirmado.