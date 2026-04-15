«Nos están dejando morir»: el duro reclamo de los jubilados de Carlos Paz

Los jubilados volvieron a movilizarse y realizaron una protesta frente a la sede del PAMI en Villa Carlos Paz, tras el escándalo por el recorte de las prestaciones y la quita de medicamentos. Denuncian cierre de clínicas, falta de turnos y deudas con prestadores, al tiempo que aseguran que el gobierno de Javier Milei está llevando adelante un «genocidio».

Más de cien movilizaciones se hicieron en la ciudad para visibilizar el deterioro que padecen los adultos mayores.

La crisis del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) se agravó por el paro de 72 horas anunciado por los médicos, a quienes el gobierno pretende pagar la mitad por los servicios prestados. A través de la resolución 1107/2026, el gobierno modificó el esquema de ingresos de los médicos de cabecera, eliminó los honorarios por consulta y dejó únicamente el pago por cápita, un monto fijo por paciente. Aunque ese valor subió de $946 a $2.100, la quita de adicionales impactó severamente en los ingresos y la caída ronda el 50% del total que cobraba cada profesional.

El conflicto derivó en un paro de 72 horas que alcanza a unos 8.500 médicos y 3.200 odontólogos. Pero además, la deuda acumulada con prestadores ronda los 500.000 millones de pesos y muchas clínicas, farmacias, ópticas y laboratorios han decidido suspender la atención a los afiliados al PAMI.

Cristina Pot es vocera de los jubilados autoconvocados y contó a EL DIARIO: «Cada vez se agrava más la situación. Estamos en un momento crítico, el gobierno nacional está desfinanciando todo lo que es el bienestar social de nuestro país, nuestra soberanía en salud y nuestra soberanía de la educación. Cuando asumió este gobierno, el PAMI tenía un superávit, el fondo de garantía también tenía superávit y nos cubrían los remedios al 100%. Teníamos un montón de cosas que ahora nos han restringido y resulta que ahora se recortaron los medicamentos y descubrimos que no les pagan a los médicos. Es un genocidio por goteo. Nos están destruyendo, están destruyendo la salud, y hoy nos enteramos que tampoco enviarán vacunas».

«Ya hay trece muertos por tos convulsa y aparecen todos los días casos de enfermedades como sífilis, tuberculosis y lepra. En un país en el que teníamos cubiertas todas las vacunas y se habían combatido todas estas enfermedades, estamos volviendo a un siglo atrás. Están matando a los jubilados y es una situación de crisis. La gente tiene que entender qué es lo que está pasando. Estamos pidiendo conciencia, se está provocando la muerte lenta de los jubilados y de los discapacitados, de los niños que no van a tener vacunas. Es una política criminal contra el pueblo argentino. Para colmo, tenemos un presidente que se da el lujo de estar paseando por el mundo y trata de involucrarnos en una guerra»; añadió.

En el mismo sentido, se pronunció Alberto Fonseca (quien es jubilado de Luz y Fuerza) y relató: «Vamos a seguir luchando y queremos convocar al resto del movimiento obrero porque necesitamos un cambio político en el país».