Seis barrios de Carlos Paz sin agua desde esta noche

El Servicio de Agua de la Municipalidad de Carlos Paz informó que este jueves 16 de abril se realizará un corte programado del suministro que impactará en varios sectores de la ciudad.

La interrupción comenzará a las 00 horas y afectará a los barrios El Fantasio, La Quinta, Centro Oeste, El Cucú, Villa Suiza y Villa del Lago. La medida responde a trabajos previstos en el Acueducto N° 2, a la altura del Puente Los Gigantes.

Desde el municipio indicaron que el servicio se irá restableciendo de manera progresiva a lo largo del jueves, por lo que solicitaron a los vecinos realizar un uso responsable del agua durante la jornada.

Para consultas, se encuentran disponibles las líneas de WhatsApp 3541528314 (de 7 a 21) y 3541527062 durante las 24 horas.