Tránsito complicado en Córdoba por un operativo en pleno centro

Un operativo de seguridad se implementó este miércoles en el Centro de Córdoba debido a una concentración que se desarrolla en la zona.

Según informó la Policía, el despliegue afecta distintos sectores y genera complicaciones en el tránsito, por lo que se recomienda evitar el área o circular con precaución.

Entre las calles alcanzadas por el operativo se encuentran avenida General Paz, Humberto 1°, La Rioja, Santa Rosa y Rivera Indarte. También hay presencia policial en bulevar Guzmán, Rosario de Santa Fe, 25 de Mayo y Paraná, además de calles aledañas.

Hasta el momento no se precisaron detalles sobre la convocatoria que originó la concentración, mientras continúan los controles en el sector.