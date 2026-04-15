Un alfajor que se vende en Carlos Paz fue elegido el mejor del mundo

Un alfajor que se comercializa en Villa Carlos Paz fue reconocido como el mejor del mundo por la prestigiosa guía gastronómica TasteAtlas, que lo posicionó en lo más alto de su ranking de las 100 mejores galletas a nivel global.

Se trata del alfajor de chocolate de la firma El Nazareno, una confitería familiar nacida en el Valle de Traslasierra que, con más de cuatro décadas de trayectoria, logró destacarse a nivel internacional por la calidad de su producto.

La empresa fue fundada en 1982 por Leonardo José Grisoni y María Estela Gurriere, a partir de un pequeño taller artesanal que con el tiempo se transformó en una de las marcas más reconocidas del país en la elaboración de alfajores y dulces tradicionales.

Según el relevamiento, el producto fue especialmente valorado por el equilibrio entre su relleno de dulce de leche y el baño de chocolate. Desde la firma destacan que cada alfajor se elabora de manera artesanal, capa por capa, utilizando ingredientes naturales y manteniendo un proceso cuidado para sostener la calidad y la autenticidad.

El reconocimiento no solo impulsa a la marca, sino que también refuerza la presencia del alfajor argentino en el escenario gastronómico mundial.

En Villa Carlos Paz, donde El Nazareno cuenta con uno de sus locales más concurridos, el producto forma parte del recorrido habitual de turistas y vecinos, consolidándose como un clásico dentro de la oferta regional.

Actualmente, la empresa posee 13 puntos de venta distribuidos entre Córdoba y San Luis, desde donde continúa expandiendo su propuesta sin perder su identidad artesanal.

Top 10 de los mejores alfajores según TasteAtlas:

El Nazareno (Villa Carlos Paz / Traslasierra) Guolis (Buenos Aires) La Olla de Cobre (San Antonio de Areco) Señor Alfajor (Monte Grande) Alfajores Malfatti (Mar del Plata) Camboya (Mar del Plata) Alfajores Orense (Bernal) Chalteños (El Chaltén) La Goulie (Ciudadela) Entre Dos (Luján de Cuyo)

El listado incluye marcas con fuerte tradición en la producción artesanal, varias de ellas premiadas en campeonatos internacionales del alfajor, lo que dimensiona el nivel de competencia en el que se impuso el producto cordobés.