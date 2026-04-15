Un nuevo parque de 36 mil metros cuadrados avanza junto al Centro Cívico

La ciudad de Córdoba sumará un nuevo espacio verde en una zona estratégica, entre el Centro Cívico y la Legislatura, donde avanza la obra de un parque de 36 mil metros cuadrados.

El predio se encuentra en su etapa final de ejecución y estará destinado al encuentro, la recreación y la actividad al aire libre en pleno centro de la capital provincial.

Según se informó, el lugar contará con la plantación de 12 mil ejemplares y 239 árboles de distintas especies, entre ellas jacarandás, chañares y ceibos, con el objetivo de mejorar la calidad ambiental y fomentar la biodiversidad urbana.

El proyecto también incorpora senderos, equipamiento moderno, juegos inclusivos y estructuras denominadas “puentes verdes”, que permitirán vincular distintos sectores a través del río Suquía.