Una historia de pasión: De Villa Carlos Paz a jugar en Argentinos Juniors

Con apenas 15 años recién cumplidos, Thiago Aguirre, un joven arquero, decidió cambiar su vida para perseguir un objetivo claro: llegar al fútbol profesional. Hoy se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, donde entrena, estudia y se adapta a una nueva rutina lejos de su ciudad, su familia y sus amigos.

Thiago comenzó a jugar hace apenas cuatro años en el club Independiente de Playas de Oro. «No había hecho otros deportes antes, el fútbol fue lo primero que entrené»; contó el joven en diálogo con El Diario, quien ahora forma parte de Argentinos Juniors, uno de los equipos más prestigiosos del fútbol nacional.

Y aunque en un principio probó en otras posiciones, rápidamente encontró su lugar bajo los tres palos. «Al principio no tenía guantes, me los prestaban mis compañeros. Ahí empecé a sentir que ese era mi lugar»; recordó.

Con esfuerzo y constancia, fue creciendo hasta que apareció la oportunidad que cambiaría todo. Le llegó a través de una prueba publicada en redes sociales. Su madre, clave en todo este recorrido, lo impulsó a presentarse y fue visto por un entrenador que lo recomendó. A mediados de febrero se instaló primero en una pensión y luego en un departamento junto a su mamá.

Su día a día combina entrenamientos exigentes con el desafío de adaptarse a un nuevo sistema educativo. «Es un poco complicado, pero de a poco me voy acomodando»; explicó a este medio. Dentro del club, la adaptación fue rápida. «Me encontré con compañeros muy buenos. En menos de un mes ya éramos como hermanos»; dijo.

Ese entorno fue clave para sostenerse en medio de los cambios. Como la mayoría de los chicos de su edad, su meta es clara: llegar a Primera División. Pero Thiago va paso a paso. «Si Dios quiere y sigo esforzándome, voy a intentar cumplir mi sueño»; argumentó el adolescente, con la tranquilidad de quien sabe que recién empieza.

Su historia refleja sacrificio, decisión y el acompañamiento fundamental de su familia. Desde Carlos Paz, donde dio sus primeros pasos, hasta uno de los semilleros más importantes del país.