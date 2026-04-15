Una historia de pasión: De Villa Carlos Paz a jugar en Argentinos Juniors

ORGULLO CARLOSPACENSE
Una historia de pasión: De Villa Carlos Paz a jugar en Argentinos JuniorsThiago es arquero, tiene 15 años y su habilidad lo llevó a las inferiores de uno de los clubes más importantes del país.
Con apenas 15 años recién cumplidos, Thiago Aguirre, un joven arquero, decidió cambiar su vida para perseguir un objetivo claro: llegar al fútbol profesional. Hoy se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, donde entrena, estudia y se adapta a una nueva rutina lejos de su ciudad, su familia y sus amigos.
Thiago comenzó a jugar hace apenas cuatro años en el club Independiente de Playas de Oro. «No había hecho otros deportes antes, el fútbol fue lo primero que entrené»; contó el joven en diálogo con El Diario, quien ahora forma parte de Argentinos Juniors, uno de los equipos más prestigiosos del fútbol nacional.
Y aunque en un principio probó en otras posiciones, rápidamente encontró su lugar bajo los tres palos. «Al principio no tenía guantes, me los prestaban mis compañeros. Ahí empecé a sentir que ese era mi lugar»; recordó.
Con esfuerzo y constancia, fue creciendo hasta que apareció la oportunidad que cambiaría todo. Le llegó a través de una prueba publicada en redes sociales. Su madre, clave en todo este recorrido, lo impulsó a presentarse y fue visto por un entrenador que lo recomendó. A mediados de febrero se instaló primero en una pensión y luego en un departamento junto a su mamá.
Su día a día combina entrenamientos exigentes con el desafío de adaptarse a un nuevo sistema educativo. «Es un poco complicado, pero de a poco me voy acomodando»; explicó a este medio. Dentro del club, la adaptación fue rápida. «Me encontré con compañeros muy buenos. En menos de un mes ya éramos como hermanos»; dijo.
Ese entorno fue clave para sostenerse en medio de los cambios. Como la mayoría de los chicos de su edad, su meta es clara: llegar a Primera División. Pero Thiago va paso a paso. «Si Dios quiere y sigo esforzándome, voy a intentar cumplir mi sueño»; argumentó el adolescente, con la tranquilidad de quien sabe que recién empieza.
Su historia refleja sacrificio, decisión y el acompañamiento fundamental de su familia. Desde Carlos Paz, donde dio sus primeros pasos, hasta uno de los semilleros más importantes del país.