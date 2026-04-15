Valle Hermoso apuesta al turismo religioso para crecer

La Municipalidad de Valle Hermoso avanza en el desarrollo de un proyecto orientado a potenciar el turismo religioso como uno de los ejes estratégicos de la localidad. La iniciativa tomó impulso tras la visita de Gustavo Loza, director de Turismo Religioso de la provincia de Córdoba, quien participó de una reunión de trabajo con autoridades locales.

Durante el encuentro se abordaron distintas líneas de acción para consolidar un circuito religioso que ponga en valor la identidad del pueblo. Entre los puntos destacados se mencionó la figura de San Antonio de Padua, el acontecimiento vinculado a la Virgen de Fátima en 1955 y el conjunto de bienes históricos y culturales que forman parte del patrimonio local.

Desde el municipio señalaron que el objetivo es fortalecer la propuesta turística con una mirada integral, que combine historia, espiritualidad y cultura, generando nuevas oportunidades para la localidad dentro del mapa provincial.

El proyecto continuará en etapa de desarrollo, con la intención de consolidar a Valle Hermoso como un destino de referencia en turismo religioso dentro del Valle de Punilla.