Víctor Robledo presenta “El Chacho” en la Feria del Libro de Buenos Aires

Buenos Aires. En el marco de la 50° edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el escritor Víctor Hugo Robledo presentará su más reciente obra, El Chacho, el más humano de los caudillos, un trabajo que propone una mirada renovada sobre una de las figuras más emblemáticas del federalismo argentino.

El encuentro se llevará a cabo el próximo 24 de abril, de 16 a 18 horas, en la Sala Carlos Gorostiza del Pabellón Amarillo, uno de los espacios centrales de la feria que año a año reúne a miles de lectores, investigadores y referentes del mundo editorial.

La obra, publicada por Marea Editorial dentro de su colección dedicada a los caudillos, se adentra en la vida de Ángel Vicente Peñaloza, conocido como “El Chacho”, proponiendo un enfoque que resalta su dimensión humana en un contexto histórico atravesado por conflictos políticos y sociales. Desde esta perspectiva, Robledo invita a repensar los relatos tradicionales sobre los líderes federales del siglo XIX.

La presentación contará además con la participación de los reconocidos analistas y escritores Hernán Brienza y Constanza Brunet, quienes acompañarán al autor en un diálogo que promete aportar distintas miradas sobre la figura de Peñaloza y su vigencia en el presente.

El evento se inscribe también en el eje temático “Memoria, Verdad y Justicia”, uno de los pilares de esta edición aniversario de la feria, y se suma a la nutrida agenda de actividades culturales que buscan fomentar el debate histórico y la reflexión crítica.

De esta manera, la presentación de El Chacho se perfila como una cita destacada para quienes se interesan por la historia argentina, la literatura política y las reinterpretaciones contemporáneas del pasado nacional.

