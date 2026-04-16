Acuerdan en Tanti un cobro de agua más equitativo para el sector turístico

El municipio de Tanti dio un paso en el proceso de regularización turística tras una jornada de trabajo junto a la Agencia Córdoba Turismo y la APRHI, con el objetivo de fortalecer el desarrollo del sector en la localidad.

Del encuentro participaron el presidente del organismo provincial, Darío Capitani, junto a equipos técnicos, quienes analizaron distintas medidas vinculadas a la actividad turística.

Uno de los principales avances fue la implementación de un esquema de canon más equitativo para los prestadores turísticos. A partir de este cambio, el cobro estará vinculado al consumo real de agua y no a montos fijos anuales, una modalidad que había generado cuestionamientos por no contemplar la estacionalidad de la actividad.

Según se informó, la medida ya fue publicada en el Boletín Informativo de la Provincia.

Además, durante la jornada se acordó potenciar los circuitos naturales y culturales de Tanti, con el objetivo de atraer a más visitantes y poner en valor los recursos locales.

Desde el municipio destacaron la importancia del trabajo conjunto con los organismos provinciales y remarcaron la continuidad del acompañamiento a los prestadores turísticos en el desarrollo de nuevas propuestas.