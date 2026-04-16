Avanza el proyecto del Hogar de Día para adultos mayores en Valle Hermoso

El intendente Daniel Spadoni confirmó que el Hogar de Día para adultos mayores en Valle Hermoso avanza a buen ritmo y será inaugurado antes de fin de año. Se trata de una iniciativa orientada a brindar contención, acompañamiento y bienestar a personas mayores de la localidad.

El nuevo espacio funcionará en las instalaciones que quedarán disponibles tras el traslado del Taller Protegido Manitos de Barro, lo que permitirá optimizar recursos y poner en valor un lugar ya existente.

Desde el municipio destacaron que el Hogar de Día apunta a fortalecer el acompañamiento integral de los adultos mayores, generando un ámbito de encuentro, cuidado y actividades que promuevan su calidad de vida.

La iniciativa forma parte de una política local enfocada en consolidar una comunidad más inclusiva, con especial atención en los sectores que requieren mayor acompañamiento.