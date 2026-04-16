Buscan una familia para Maia, una niña de 11 años en Córdoba

El Registro Único de Adopciones (RUA) convoca a personas, parejas o familias radicadas en Córdoba que deseen adoptar a Maia, una niña de 11 años. El pedido fue realizado por la Unidad de Juezas N° 4 de la ciudad de Córdoba, a cargo de la jueza Mariana Wallace.

Maia es una niña alegre, cariñosa y sensible, que se destaca por su actitud positiva y su facilidad para vincularse con otras personas. Disfruta del hockey, el baile y de realizar actividades creativas como la elaboración de pulseras. Además, puede expresar sus sentimientos y necesidades con claridad, y mantiene un vínculo cercano con sus hermanos, el cual se busca preservar.

En el ámbito educativo, cursa sexto grado del nivel primario y presenta avances sostenidos en su aprendizaje. Para continuar con este proceso, necesita una familia que acompañe su integración escolar y garantice las prestaciones que recibe a través de su Certificado Único de Discapacidad (CUD), fundamentales para su desarrollo integral.

Las personas interesadas en postularse deben ingresar al sitio oficial del RUA, seleccionar la convocatoria N° 05/26 y completar el formulario correspondiente.