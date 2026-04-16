Capilla del Monte aplica recortes ante el ajuste nacional

La Municipalidad de Capilla del Monte atraviesa un escenario económico complejo y adoptó medidas de ajuste ante la caída de ingresos y el aumento de obligaciones. Entre las decisiones más relevantes, el Ejecutivo dispuso una reducción del 15% en los salarios de funcionarios, concejales y tribunos de cuentas, además de su congelamiento.

El contexto responde a una fuerte retracción económica que impacta de lleno en las finanzas locales. Según informaron, la coparticipación registró una caída cercana al 26%, lo que afecta directamente la capacidad operativa del municipio para sostener servicios y responder a la demanda social.

Desde el gobierno local señalaron que esta situación no es aislada, sino que forma parte de un esquema más amplio en el que responsabilidades clave se trasladan a los municipios sin los recursos necesarios. En ese marco, las administraciones locales deben afrontar mayores costos en áreas sensibles mientras ven reducida su recaudación.

Ajustes y recortes para sostener el funcionamiento

Además de la reducción salarial, el municipio avanzó con un plan de austeridad que incluye recortes en horas extras, combustible y otros gastos operativos. Las medidas buscan contener el impacto financiero y garantizar el funcionamiento básico del Estado local en un escenario de ingresos en retroceso.

La deuda del PAMI agrava la crisis sanitaria

El panorama se vuelve más delicado en el sistema de salud. La Municipalidad denunció que el PAMI mantiene una deuda superior a los 40 millones de pesos, lo que genera una fuerte presión sobre los recursos municipales.

A esto se suma la reducción en la cápita destinada a prestadores del primer nivel de atención, lo que compromete la continuidad de los servicios para los más de 3,1 millones de afiliados a nivel nacional.

En el hospital municipal —donde seis de cada diez pacientes pertenecen a PAMI— la situación es particularmente crítica. La falta de pago por parte de la obra social nacional no solo tensiona el sistema sanitario local, sino que también traslada una carga adicional a los gobiernos municipal y provincial.

Reclamo al Gobierno Nacional

Frente a este escenario, desde el municipio reclamaron al Gobierno Nacional que asuma sus responsabilidades y garantice los recursos necesarios para sostener servicios esenciales, especialmente en el área de salud.

Advirtieron que la continuidad de estas condiciones podría afectar derechos básicos de la población, en un contexto de creciente demanda social y recursos cada vez más limitados.