Capilla del Monte lanzó nuevas actividades deportivas abiertas

La Municipalidad de Capilla del Monte difundió su agenda de actividades deportivas, con opciones pensadas para niños, jóvenes y adultos en distintos espacios de la localidad.

Entre las propuestas se destacan las caminatas matutinas, que se realizan los miércoles y viernes a las 9, con punto de encuentro en las escalinatas de Turismo.

También se dictan clases de taekwondo para todas las edades a partir de los 7 años, los lunes y miércoles de 19 a 20 en el Salón Carducci, ubicado detrás de la Oficina de Turismo.

En el predio “El Tala” funciona la Escuela Municipal de Hockey, con categorías infantiles (de 6 a 12 años) y juveniles (de 13 a 17), los sábados de 11:30 a 13. En el mismo espacio se desarrollan los entrenamientos de fútbol femenino, los martes y jueves desde las 19.

Desde el municipio informaron que las inscripciones y consultas se pueden realizar en la Oficina de Turismo o a través del número 3548-614515.