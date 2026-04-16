Carlos Paz: cuándo vuelven las lluvias y desde cuándo baja la temperatura

El pronóstico anticipa que en Carlos Paz las lluvias regresarán el domingo 19 de abril, con tormentas fuertes durante la madrugada y la mañana, y condiciones inestables hacia la tarde y la noche. La probabilidad de precipitaciones se ubica entre el 40% y el 70% en las primeras horas del día.

Hasta ese momento, el clima se mantendrá templado, con máximas que rondarán entre los 23 y 24 grados entre jueves y sábado. Sin embargo, el cambio se hará sentir desde el lunes, cuando se producirá un descenso marcado de la temperatura.

Para el inicio de la semana, se prevén máximas de apenas 15 grados tanto lunes como martes, mientras que el miércoles el frío se acentuará aún más, con una máxima estimada en 13 grados y una mínima que podría bajar hasta los 9 grados.

De esta manera, el domingo funcionará como punto de quiebre entre las jornadas templadas y un escenario más otoñal, con aire más frío instalado en toda la región.