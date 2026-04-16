Carlos Paz: una escuela habla tras la amenaza y busca llevar calma

Tras la aparición de mensajes amenazantes en distintos colegios de Villa Carlos Paz, el IPEM 365 René Favaloro difundió un comunicado para informar cómo actuó frente a un hecho detectado este jueves dentro de la institución.

Según detallaron, la situación se originó a partir del hallazgo de una inscripción anónima con contenido de amenaza en el baño de varones. Ante esto, el equipo directivo intervino de manera inmediata, generando espacios de diálogo con los estudiantes para abordar lo ocurrido y reflexionar sobre la gravedad de este tipo de acciones.

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Desde la escuela señalaron que se activaron los protocolos previstos en la Guía Provincial para la Intervención en Situaciones Complejas y se dio intervención a las autoridades correspondientes.

Además, indicaron que este viernes las actividades se desarrollarán con normalidad, aunque con especial atención en el acompañamiento pedagógico y la contención de los estudiantes, para canalizar inquietudes en un entorno cuidado.

En el mismo comunicado, la institución pidió a las familias evitar la circulación de rumores o información no verificada, y reforzó el pedido de diálogo en el hogar sobre convivencia y respeto dentro de la comunidad educativa.