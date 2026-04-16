Cómo funciona la red que potencia negocios en Córdoba

Este 16 de abril, en el marco del Día Mundial del Emprendimiento, la provincia de Córdoba puso en valor el desarrollo del programa Córdoba Emprendedora, una iniciativa que desde 2020 acompaña a quienes buscan convertir sus ideas en proyectos productivos.

En cinco años, el programa consolidó una comunidad de más de 20 mil emprendedores de toda la provincia, que acceden a capacitaciones con especialistas, mentorías personalizadas, espacios de vinculación y oportunidades de visibilización en centros comerciales y eventos.

Uno de los ejes centrales es el acceso a financiamiento a través de la Fundación Banco de Córdoba, con líneas de crédito sin interés que permiten sostener y escalar los emprendimientos en distintas etapas.

Según datos oficiales, el ecosistema emprendedor local presenta una fuerte participación femenina, con un 84% de mujeres al frente de proyectos. Además, el 82% de los emprendedores cuenta con formación superior y el 75% se dedica de manera exclusiva a su actividad.

La distribución territorial también refleja un equilibrio entre capital e interior, con un 52% de los proyectos radicados en Córdoba capital y un 48% en el resto de la provincia.

A lo largo de estos años, surgieron y crecieron distintas marcas que lograron expandirse dentro y fuera de Córdoba. Entre ellas, Tostonxitos, un emprendimiento de snacks de plátano que ya cuenta con más de 40 puntos de venta, y Ditta Essenzas, dedicado a la producción de velas aromáticas que logró posicionarse en comercios de la ciudad.

Para este 2026, el programa continuará con la entrega de créditos, nuevas capacitaciones en áreas como finanzas y ventas digitales, y la apertura de una nueva cohorte de la Diplomatura en Competencias Emprendedoras. También se prevén espacios de exposición en shoppings y festivales, además de una nueva edición del Emprende Day.