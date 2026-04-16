Concejales de Punilla se capacitaron en Cosquín

Punilla y formación política
Concejales de Punilla se capacitaron en CosquínParticiparon representantes de distintas localidades y se firmaron convenios para fortalecer el trabajo legislativo en la región.
La ciudad de Cosquín fue sede del primer encuentro regional del Programa de Fortalecimiento de Concejos Deliberantes, una jornada de capacitación que reunió a unos 30 concejales y concejalas de distintas localidades del departamento Punilla.
La actividad fue impulsada por la Dirección de Capacitación y Extensión Legislativa de la Legislatura de Córdoba y contó con la presencia del intendente Raúl Cardinali, el presidente del Concejo Deliberante local Rodolfo Antonio Milani, el legislador Leonardo Limia y el director del área, Martín Álvarez.
Durante la jornada se desarrollaron instancias de formación sobre técnica legislativa y comunicación de cercanía, a cargo de Fredy Daniele y Milagros Faggiani, respectivamente.
Además, se firmaron convenios de adhesión al programa por parte de concejos deliberantes de Cosquín, La Cumbre, La Falda, San Antonio de Arredondo y Santa María de Punilla, con el objetivo de fortalecer el trabajo institucional y la articulación regional.
En paralelo, se realizó una capacitación abierta a estudiantes secundarios y público en general, enfocada en la construcción de comunidad y el fortalecimiento de la democracia.
El programa busca acompañar la tarea legislativa local mediante herramientas de formación, intercambio de experiencias y articulación entre municipios.