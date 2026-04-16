Concejales de Punilla se capacitaron en Cosquín

La ciudad de Cosquín fue sede del primer encuentro regional del Programa de Fortalecimiento de Concejos Deliberantes, una jornada de capacitación que reunió a unos 30 concejales y concejalas de distintas localidades del departamento Punilla.

La actividad fue impulsada por la Dirección de Capacitación y Extensión Legislativa de la Legislatura de Córdoba y contó con la presencia del intendente Raúl Cardinali, el presidente del Concejo Deliberante local Rodolfo Antonio Milani, el legislador Leonardo Limia y el director del área, Martín Álvarez.

Durante la jornada se desarrollaron instancias de formación sobre técnica legislativa y comunicación de cercanía, a cargo de Fredy Daniele y Milagros Faggiani, respectivamente.

Además, se firmaron convenios de adhesión al programa por parte de concejos deliberantes de Cosquín, La Cumbre, La Falda, San Antonio de Arredondo y Santa María de Punilla, con el objetivo de fortalecer el trabajo institucional y la articulación regional.

En paralelo, se realizó una capacitación abierta a estudiantes secundarios y público en general, enfocada en la construcción de comunidad y el fortalecimiento de la democracia.

El programa busca acompañar la tarea legislativa local mediante herramientas de formación, intercambio de experiencias y articulación entre municipios.