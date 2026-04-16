Córdoba alcanzó un récord histórico en donación de placenta

El Banco Multitejidos Ecodaic informó que durante 2025 se concretaron 269 donaciones de placenta, un 40% más que en 2024, cuando se habían registrado 193. Se trata de un récord histórico para esta institución dependiente del Ministerio de Salud provincial.

Desde su creación en 2018, el banco logró procesar más de 1.000 membranas amnióticas, transformando un material que habitualmente se descarta en un recurso terapéutico clave. En total, ya se beneficiaron 532 pacientes gracias a estos tratamientos.

La membrana amniótica, un tejido rico en colágeno que se forma durante el embarazo, posee propiedades antiinflamatorias, analgésicas y antimicrobianas. Su aplicación permite acelerar la regeneración celular, siendo fundamental en tratamientos oftalmológicos —como lesiones de córnea— y en el abordaje de heridas complejas, como quemaduras graves o pie diabético.

Durante el último año se procesaron 146.472 cm² de tejido, superando ampliamente los 111.356 cm² del año anterior. De los 70 pacientes tratados en 2025, el 80% presentaba quemaduras o úlceras vasculares.

La responsable del banco, María Nieves Paverini, destacó que la utilidad de este tejido “no tiene techo”, mientras que la directora del Ecodaic, Romina Quiroga, subrayó que el crecimiento refleja “una sociedad solidaria y un sistema de salud comprometido”.

Actualmente, las donaciones se realizan en instituciones como la Maternidad Provincial y la Clínica Universitaria Reina Fabiola, en el marco de partos por cesárea programada y con consentimiento previo de las madres.

Desde el área médica, la cirujana Analía Riutor destacó que este tratamiento mejora significativamente la evolución de los pacientes, reduce el dolor y aporta beneficios tanto en internación como en tratamientos ambulatorios.

En la misma línea, Daniel Andrade señaló que el sistema sanitario local muestra una creciente demanda, con un aumento del 20% en el uso de membrana amniótica durante 2025.

Un tratamiento que cambia vidas

Uno de los casos que refleja el impacto de esta práctica es el de Germán Rivero, un hombre de 55 años oriundo de Villa Carlos Paz que sufrió graves quemaduras. Durante su internación, la aplicación de membrana amniótica fue clave en su recuperación.

“El tratamiento no solo me devolvió la piel, me devolvió las ganas de vivir”, expresó, destacando tanto la evolución clínica como el acompañamiento del equipo de salud.

El crecimiento sostenido de este programa posiciona a Córdoba como referente en el uso de membrana amniótica, una práctica que combina innovación médica, solidaridad y un fuerte compromiso del sistema público de salud.