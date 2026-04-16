Corte en una de las esquinas más transitadas de Córdoba

La Municipalidad de Córdoba informó que este jueves 16 de abril habrá un corte parcial en una de las esquinas más transitadas de la ciudad. Según pudo conocerse, se debe a una serie de trabajos que realizará la empresa Ecogas y trascendió que no se verá afectado el transporte público.

Las tareas se desarrollarán en la intersección de Avenida General Paz y Colón.

Las tareas comenzarán a las 10 horas y se ejecutarán de forma progresiva para reducir el impacto en la circulación. En ese sentido, se especificó que, en una primera instancia, el corte será sobre la mano derecha de Avenida General Paz y luego, los trabajos se trasladarán a la calzada derecha de Avenida Colón, posteriormente a la izquierda y a los carriles izquierdos de General Paz.