La escritora cordobesa Cristina Loza vende todos sus libros para pagar una cirugía de cadera tras haber sufrido una fractura en Costa Rica. El accidente ocurrió durante un viaje familiar, trascendió que no contaba con cobertura médica y que debió endeudarse para afrontar los costos de la intervención quirúrgica.

La autora había viajado para visitar a su hijo, tropezó y se fracturó el pasado 27 de marzo en Tamarindo.

Cristina relató que resultó con fracturas en la cabeza del fémur, la tibia y el peroné y que debió esperar durante cuatro horas hasta la llegada de una ambulancia que la llevara hasta el Hospital San Rafael Arcángel, en Liberia. Cuando llegó al establecimiento, descubrieron que el seguro de viajero (que tenía cobertura de hasta 150 mil dólares) no era válido en la región.

Como si fuera poco, debieron afrontar el costo total de la operación por adelantado.

Es importante destacar, que la cirugía se realizó el pasado 10 de abril y la escritora recién pudo volver a Córdoba hace escasas horas, luego de un periplo que combinó ambulancias y vuelos hasta llegar a su hogar en la madrugada.

Para afrontar el pago de la deuda, Loza tomó la decisión de vender los ejemplares de sus libros «Mariposas Griegas», «El año de las glicinas» y «El revés de las lágrimas», y dijo: «No quiero caridad, quiero solidaridad. Estoy vendiendo mi trabajo».