Detectan nuevas amenazas en otra escuela de Carlos Paz

El Centro Parroquial Margarita A. de Paz informó este jueves que se detectaron inscripciones anónimas con amenazas de tiroteos en los baños del Instituto Parroquial Bernardo D’Elia, en Villa Carlos Paz, en línea con otros casos recientes registrados en la ciudad y la región.

Según el comunicado difundido por la institución, los mensajes hacían referencia a posibles hechos para este viernes 17 y el lunes 20 de abril, lo que motivó la activación inmediata de los protocolos de seguridad establecidos.

Desde la conducción indicaron que se realizó la correspondiente denuncia ante la Unidad Judicial y se dio aviso al Ministerio de Educación, que interviene en este tipo de situaciones.

Pese al contexto, se confirmó que las actividades escolares continuarán con normalidad, siguiendo las indicaciones oficiales, aunque con medidas de prevención y seguimiento.

En el mismo mensaje, la institución pidió a las familias dialogar con los estudiantes sobre la gravedad de este tipo de acciones y evitar la difusión de rumores que puedan generar mayor preocupación.

El caso se suma a otros episodios similares detectados en distintos establecimientos de Villa Carlos Paz y localidades cercanas, en un escenario que mantiene en alerta a la comunidad educativa.