Día otoñal en Carlos Paz y el sur de Punilla: ¿qué pasará con las lluvias?

Tras el paso de las tormentas, se anuncia clima otoñal en Villa Carlos Paz, el Valle de Punilla y las sierras de Córdoba.

El pronóstico adelantó jornadas con temperaturas agradables y para este jueves 16 de abril se espera una jornada parcialmente nublado, con una mínima de 17 grados y una máxima que alcanzará los 24 grados.

Sin embargo, no habrá que confiarse. Las condiciones volverían a cambiar hacia el viernes, con un incremento de la nubosidad y probabilidad de lluvias en distintos puntos de la geografía cordobesa.

De acuerdo a los especialistas, las condiciones podrían extenderse al sábado y domingo con temperaturas máximas que rondarán los 24 y 26 grados y mínimas que se ubicarían en torno a los 17 grados.