El Jardín Botánico celebra 27 años con actividades, disfraces y shows

El Jardín Botánico de la ciudad de Córdoba celebrará este domingo 19 de abril su 27° aniversario con una jornada abierta al público que incluirá múltiples actividades recreativas, educativas y culturales.

Desde las 14:30 comenzará una feria y, durante la tarde, se desarrollarán charlas en el auditorio “Delia Caminotti”. A las 15:30 se presentará la disertación “Mis primeras orquídeas”, a cargo de Mateo José Pérez, integrante del Orquideario Córdoba. Luego, a las 16:30, Sergio García abordará “Historias y leyendas con espina”.

Uno de los momentos centrales será el concurso de disfraces para niños de 5 a 10 años, que se realizará desde las 16 en el Paseo de las Flores. La propuesta invita a caracterizarse como polinizadores —como mariposas, colibríes, murciélagos o abejas— utilizando materiales reciclados. Habrá desfile y elección de los mejores disfraces por parte del público.

Además, a las 16:45 se realizará una visita guiada por el Paseo de la Flora Cordobesa y a las 17 se llevará adelante la creación de un mural colectivo con estampas de hojas.

El cierre llegará a las 17:30 con un espectáculo musical y de danzas, mientras que a las 18:30 se realizarán sorteos entre los asistentes.

La actividad se suspende en caso de lluvia.

El Jardín Botánico, ubicado en Yunyent 5491, es un espacio dedicado a la investigación, conservación de recursos naturales y educación ambiental. Forma parte de la Red Argentina de Jardines Botánicos y recibe a miles de visitantes durante todo el año.