La UNC ya alcanza 305 localidades con su programa educativo

La Universidad Nacional de Córdoba informó que su Programa Universidades Populares ya tiene presencia en 305 localidades del interior provincial, tras la incorporación de nuevas sedes en Washington, Tosquita, Mattaldi, Villa Santa Cruz del Lago, Villa Sarmiento, El Manzano, Plaza Luxardo y Quebracho Herrado.

Según datos difundidos por la casa de estudios, desde su puesta en marcha en 2017 el programa permitió dictar más de 11 mil cursos y otorgar certificaciones a más de 189 mil personas en distintos puntos de Córdoba.

La propuesta apunta a acercar instancias de formación, capacitación y actividades culturales a comunidades del interior, con el objetivo de ampliar el acceso a la educación pública fuera de los grandes centros urbanos.

El esquema se sostiene a través de la articulación con gobiernos locales, permitiendo que cada localidad adapte la oferta formativa a sus necesidades.