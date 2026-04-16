Maniatan a un hombre y le roban una Amarok en Calamuchita

Un violento robo se registró anoche, cerca de las 21, en una vivienda de la zona de El Torreón, en Santa Rosa de Calamuchita, donde tres hombres ingresaron al domicilio y esperaron la llegada del propietario para concretar el asalto.

De acuerdo al relato de la víctima, al ingresar a la casa fue abordado por los delincuentes, que actuaban con los rostros cubiertos. En ese momento lo golpearon, lo redujeron y lo maniataron para poder llevarse dinero en pesos, dólares y una camioneta Volkswagen Amarok modelo 2026.

Tras el hecho, los asaltantes escaparon del lugar. Horas más tarde, el vehículo fue encontrado en la zona de Molvento, en cercanías del dique Los Molinos.

La investigación quedó en manos de la justicia, que busca identificar a los responsables y establecer cómo se organizó el robo.