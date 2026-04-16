Nar-Anon: una red de contención para familias atravesadas por las adicciones

En una sociedad donde las adicciones suelen visibilizarse desde quien las padece, existe otra realidad muchas veces invisibilizada: la de las familias que conviven con ese dolor. En ese contexto, la organización Nar-Anon cumple un rol clave desde hace décadas, brindando acompañamiento, contención y herramientas a quienes atraviesan esta situación.

Nar-Anon es una confraternidad internacional basada en el programa de los doce pasos, surgida a partir de experiencias similares como Al-Anon y Narcóticos Anónimos. Su enfoque no está puesto en la persona con adicción, sino en su entorno más cercano, padres, madres, hermanos, parejas o amigos que, muchas veces, quedan atrapados en una dinámica emocional compleja y desgastante. «Siempre decimos que no hay un solo adicto en una familia, sino que la enfermedad afecta a todos»; explicaron a EL DIARIO desde la organización.

En ese sentido, el concepto de «codependencia» aparece como uno de los ejes centrales conductas, pensamientos y emociones que los familiares desarrollan en respuesta al problema de adicción, muchas veces sin advertirlo.

A diferencia de otros dispositivos, Nar-Anon no funciona con profesionales ni intervenciones clínicas. Se trata de una red de apoyo entre pares, donde cada integrante comparte su experiencia personal, sin juicios ni imposiciones. Las reuniones gratuitas, confidenciales y anónimas se realizan tanto de manera presencial como virtual en distintos puntos del país. Allí, quienes participan encuentran un espacio de escucha, identificación y aprendizaje mutuo. «El mayor alivio es darse cuenta de que uno no está solo, que lo que le pasa también le sucede a otros»; relataron.

Esa identificación permite empezar a soltar la culpa, el control excesivo y la sensación de desesperación que suele acompañar estos procesos.

Uno de los principales obstáculos que enfrentan las familias es el estigma social. El miedo al qué dirán, la vergüenza o la incomprensión del entorno generan aislamiento y dificultan pedir ayuda. «Muchas veces escuchamos frases muy duras sobre las personas con adicciones, sin saber que detrás hay una familia sufriendo»; señalaron. Nar-Anon propone un camino de recuperación emocional para los allegados, independientemente de la evolución de la persona con consumo problemático.

En el marco de sus 40 años de presencia en Argentina, Nar-Anon realizará una reunión pública abierta este viernes 17 de abril a las 14 horas en el Hotel Domus Auditorium de Villa Carlos Paz. A diferencia de los encuentros habituales que son cerrados para preservar el anonimato, esta instancia permitirá a la comunidad conocer el funcionamiento del programa y escuchar testimonios reales de quienes forman parte de la red.

El objetivo es visibilizar que existe ayuda, que hay herramientas disponibles y que ninguna familia tiene que atravesar esta situación en soledad. Nar-Anon propone un proceso de transformación personal basado en la aceptación, los límites saludables y el autocuidado. «Se puede seguir viviendo, incluso en medio de esta realidad»; afirmaron. Y ese mensaje, sencillo pero profundo, es el que sostiene a miles de familias que encuentran en esta red un lugar donde volver a empezar.