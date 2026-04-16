¿Qué club compró Messi y qué representa en España?

Lionel Messi formalizó la compra de la UE Cornellà, una institución con sede en el Baix Llobregat, en Catalunya, dando un paso significativo en su carrera fuera de las canchas. La operación lo posiciona como propietario dentro del fútbol español y refuerza su vínculo con una región clave en su historia personal y deportiva.

Fundado en 1951, el Cornellà es considerado uno de los clubes con mayor tradición en el ámbito semiprofesional del fútbol español. A lo largo de las décadas, construyó una identidad ligada al desarrollo de futbolistas jóvenes, con una estructura de inferiores consolidada y presencia en categorías competitivas dentro del sistema español.

El peso del club no radica en títulos de primera línea, sino en su capacidad formativa. De sus divisiones surgieron jugadores que luego dieron el salto a la élite, como David Raya, arquero de la selección española y del Arsenal; Jordi Alba, histórico lateral del FC Barcelona; Javi Puado, referente del Espanyol; y Keita Baldé, con recorrido en ligas europeas. Este perfil lo convierte en una pieza relevante dentro del engranaje del fútbol español, especialmente en la detección y proyección de talento.

La llegada de Messi se inscribe en esa lógica. El proyecto apunta a potenciar esa estructura formativa, ampliar recursos y consolidar al Cornellà como un centro de desarrollo aún más competitivo. Según trascendió, la idea es trabajar con una planificación a largo plazo que combine crecimiento deportivo, estabilidad institucional y una fuerte apuesta por las divisiones juveniles.

No es la primera vez que el rosarino se involucra en iniciativas vinculadas al fútbol base. En los últimos años impulsó proyectos como la Messi Cup, un torneo internacional juvenil que reúne a equipos de primer nivel como Barcelona, Manchester City, Chelsea, Inter de Milán y River Plate, entre otros. Esa experiencia funciona como antecedente de una mirada enfocada en la formación temprana y el desarrollo integral de jugadores.

Además del aspecto deportivo, la operación tiene una dimensión simbólica. Representa un regreso indirecto de Messi al entorno futbolístico catalán, donde desarrolló la mayor parte de su carrera profesional y alcanzó reconocimiento mundial. Aunque hoy su presente está ligado al fútbol estadounidense, esta inversión vuelve a conectarlo con el ecosistema del fútbol español.

Con esta adquisición, el Cornellà inicia una nueva etapa con mayor visibilidad internacional. El desafío será sostener su identidad como club formador, mientras incorpora una estructura más robusta que le permita crecer en lo deportivo y lo institucional sin perder su esencia.